私はチナツ。夫のカツユキと共働きしながら、保育園に通う息子ケントを育てています。最近モヤモヤするのはカツユキのこと。決して悪気はないのでしょうが、なぜだか家庭内で「ありがとう」や「ごめんなさい」を言葉に出さないのです。家のなかでちょっとしたことがあっても、感謝もなければ謝罪もなし。付き合っているときはハッキリ口にしてくれていたのに……。まるで妻である私には「言う価値がない」と思っているような感じが