2025年12月、勾留中に入院していた静岡県伊豆の国市の病院から逃げ出した罪などに問われている男の裁判が2月18日に静岡地方裁判所沼津支部で開かれ、男は起訴内容を認めました。 【写真を見る】勾留中に入院先の病院から逃走した罪に問われた男の公判＝静岡地方裁判所沼津支部・2月18日 逃走などの罪に問われているのは住所不定の男（54）です。 起訴状などによりますと、男は傷害などの罪で勾留中にもかかわらず、12月5日未明