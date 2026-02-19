＜ホンダLPGAタイランド初日◇19日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞ポイントランキング上位者が出場できる春のアジアシリーズ初戦は、第1ラウンドが開始した。午前7時45分（日本時間午前9時45分）に第1組がティオフ。選手たちが次々とコースへ飛び出していく。【写真】会場にはカッコよすぎるホンダ車がずらり日本勢は12人が出場。先陣を切るのは吉田優利。そのあと妹の吉田鈴、勝みなみ、古江彩佳、馬場咲