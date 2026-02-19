＜ホンダLPGAタイランド 事前情報◇18日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞プロ8年目の28歳・宮田成華が、自身初となる米国女子ツアーにスポンサー推薦で出場する。3度目のタイは「めちゃくちゃ暑い。びっくりしました」と笑みを見せつつも、日本との気温差には驚きを隠せない。【写真】会場にはカッコよすぎるホンダ車がずらり今回の推薦は、大会協賛社であり自身のスポンサーであるカヤバ株式会社との縁。3週