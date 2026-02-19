バーガー・ワンは2月18日、「ゼッテリア」のブランド説明会を田町芝浦店で開催。同時に、2月25日より毎春定番の「たまてりフェア」をスタートし、期間限定で「大葉タルタルたまてりバーガー」など新製品4種類を販売開始すると発表した。「大葉タルタルたまてりえびバーガー」と「大葉タルタルたまてりバーガー」○ゼッテリアは「絶品バーガー」を継承していくゼンショー・ホールディングスは2月16日、ハンバーガーチェーン「ロッテ