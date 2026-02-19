ブックオフグループホールディングスと伊藤忠商事は2月18日、資本業務提携契約を締結した。伊藤忠商事とブックオフが資本業務提携契約を締結同提携により伊藤忠商事は、小学館、集英社及び講談社からブックオフグループホールディングスの株式879,000株(議決権所有割合5.01%)を取得する予定。○両社の強みを活かしたリユース機会の創出ブックオフグループホールディングスは1990年より「本」のリユースを祖業とし、国内外約840店舗