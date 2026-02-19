カインズは、近畿圏を中心に展開するスーパーマーケット「万代」にて、カインズオリジナル商品の取り扱いを開始した。万代八尾曙川店 売り場の様子「万代」は、近畿圏を中心に食料品・住居関連商品・酒類等を販売するスーパーマーケットチェーンで、170店舗を展開している(2025年9月現在)。カインズオリジナル商品の取扱いは、2025年12月から順次、大阪府・兵庫県・京都府・奈良県の計42店舗で展開しており、今後も関西圏を中心