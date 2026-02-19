ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）は、3月31日に開業25周年を迎えるのを前に、3月1日付で正社員の給与を平均6.5％引き上げると発表した。あわせてパート・アルバイトの時給も一律70円引き上げ、1330円〜1660円とする。【動画】窪塚洋介＆窪塚愛流、親子で感情爆発USJを楽しむ姿×3バージョン2001年の開業以来、業界の常識にとらわれないエンターテインメントを展開してきた同パーク。2025年に開催された大阪・関西万