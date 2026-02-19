三井不動産は2月16日、三井不動産アジアが100%出資しているフィリピン企業「SEAIメトロ・マニラ・ワン」を通じて、フィリピン・マニラ首都圏マカティ市の中高層住宅分譲事業「ソンドリス」に参画したことを発表した。ソンドリス 外観イメージ同事業は、地上37階建て、住宅252戸と商業店舗5区画からなる複合開発で、同国の上場デベロッパーであるArthaland Corporationとの共同事業として推進する。同社にとってフィリピンでの事業