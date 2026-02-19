米メタのザッカーバーグ最高経営責任者＝18日、ロサンゼルス（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米交流サイト（SNS）運営企業、メタのザッカーバーグ最高経営責任者（CEO）は18日、未成年時にSNS依存に陥ったとして利用者がメタなどに損害賠償を求めた訴訟に証人出廷した。米メディアによると、メタ運営のインスタグラムについて「13歳未満の利用を禁じている」と述べ、子どもの利用を促しているとの見方を否定した。ザッカーバ