歌手の倖田來未（43）が19日までに自身のインスタグラムを更新し、人気歌手とのディナーを報告した。ストーリーに「久々のディナー！よねちゃまと」と書き出し、歌手の米倉利紀と自身の2ショットをアップ。「いつもライブ見に行っててチラッと話すくらいでバイバイなんで今回ゆっくり話せて楽しかった〜」とつづった。「途中からボーカル指導すさてもろた笑笑なんとか色々解決したあとは実践！」（原文ママ）とも記す