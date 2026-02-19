【手首の動き】ヘッドを遅らせたまま体を動かし続ける 【部位】右手首 【機能】ヘッドと体の時間差 ダウンスイングはクラブを引き続ける 多くのゴルファーにとって、タテ・ヨコどちらにおいても、手首の角度が早くほどけてしまうことが上達への大きなカベになっています。早くほどけるのは、ダウンスイングの早い段階で力を出してしまう意識の仕方も原因です。インパクトで力が最大になるような力の出し方を考えてみて