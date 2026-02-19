19日午前9時過ぎ、岡山市南区の福浜中学校の校舎1階で火事がありました。 消防によりますと、午前9時6分「テレビ裏から煙が出ている」と教員から消防に通報があったということです。 駆け付けた消防がおよそ20分後に火を消し止めましたが、教室にあったテレビや配線と壁の一部が焼けたということです。 この火事によるけが人はいませんでした。