佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の19日の天気をお伝えします。「雨水」 19日は二十四節気の“雨水”です。降る雪が雨に変わり、積もった雪や氷が解けて水になる、春の訪れを感じる頃です。農耕の準備を始める目安とされています。この先は暦に合わせるようにして、春を先取りする暖かさになりそうです。 「気温の推移（福岡市）」 金曜日以降は一気に気温が上がるでしょう。特に日曜日は最高