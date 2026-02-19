豪ドル往って来い、雇用統計強弱まちまち豪ドル円109円ちょうど付近 きょう発表された豪州1月の雇用統計は強弱まちまちだった。雇用者数は1万7800人増と前回6万8500人増から伸びが大幅に縮小し、市場予想の2万人増も下回った。ただ一方で、失業率は予想（4.2%）外に4.1%と横ばいだった。 失業率横ばいを受け豪ドルは一時上昇も、雇用者数の伸び縮小を受け上げを縮小、往って来いに。豪ドル円は109円ちょうど付近。