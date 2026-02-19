SKYLAND MOONDROPは、水月雨/MOONDROPブランドより、100mm径平面駆動ユニットを搭載した開放型ヘッドフォン「SKYLAND」を2月19日より発売する。価格は130,000円。 100mm径の超大口径振動板コンポーネントを採用したのが特徴の開放型ヘッドフォン。シリーズ独自のFDT(Full Drive Tech)全面駆動技術により、従来の平面磁気型ヘッドフォンを大きく上回る駆動精度と、静電型ヘッドフォンに匹敵する低分割振動特性を