テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１９日、ミラノ・コルティナ五輪でスノーボード女子スロープスタイルで初出場の１９歳・深田茉莉（ヤマゼン）が金メダルを獲得したことを報じた。深田は８７・８３点で同種目日本勢初の金メダル。１９歳４８日での金メダル獲得は、冬季五輪の日本勢で、ショートトラック男子５００メートルで１９９８年長野五輪金の西谷岳文に次ぐ２番目の最年少記録となった