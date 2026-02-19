巨人の那覇キャンプ第５クール初日が１９日、スタートした。セルラースタジアムは気温１７度と温暖な天候で野手陣のウォーミングアップが始まった。早出練習組では泉口友汰内野手、知念大成外野手が室内で打撃練習を行った。泉口は練習休日となった前日、午前中にセルラースタジアムの室内練習場に姿を現すと、キャッチボールや打撃練習などで汗を流していた。練習後は休日にもかかわらず足を運んでいたファンのサインに応