節約＆ボリューム！豆腐の肉巻き 豆腐でどんどんご飯がすすむ！？照り焼き味の濃厚おかずレシピをご紹介します。豚肉のうまみが効いていて、食べごたえたっぷり。豆腐がメインなので節約効果も！ 照り焼き味でご飯が進むはちみつ入りのやさしい甘さマヨネーズプラスで子どもも喜ぶわさびを加えて後味さっぱり水分対策でしっかり味に 節約食材として定番のお豆腐ですが、冷奴やサラダではなかなかご飯が進みにくいですね。今回ご