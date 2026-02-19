17日、イラン体制側がテヘランで催した反政府デモの死者の追悼式典で、国旗を振る女性ら（AP＝共同）【ワシントン共同】ロイター通信によると、米政府高官は18日、イランへの軍事圧力の一環として中東地域に派遣している部隊について、3月中旬までに配置を完了させると明らかにした。イラン側によると、イラン核問題を巡る17日の協議を受け、米イラン双方が、それぞれ合意文書の草案を提示する予定。米国は攻撃準備を整えて大幅