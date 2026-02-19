「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子スロープスタイル・決勝」（１８日、リヴィーニョ・スノーパーク）長谷川帝勝（２０）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が悲願の銀メダルを獲得した。決勝１回目でマークした８２・１３点を守り抜いた。表彰台後、ＩＯＣのスタッフから特別なプレゼントが贈られると「おーっ！」と感激の表情を浮かべた。ＩＯＣの日本語版公式Ｘが公開したムービーでは、表彰式後、銀メダルを首からかけた