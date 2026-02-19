お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（50）の妻で、タレントの藤本美貴（40）が18日、自身のインスタグラムを更新。家族でユニバーサルスタジオジャパンに出かけたことを報告した。「ちょっと前だけどUSJに家族で行ってきたよ」と報告。「すごーく楽しい時間を過ごせましたドンキーコングにも会えたし」とつづった。「子供達も楽しんでくれて良かったまた家族で遊びに行けるように頑張りまーす」と記した。この投稿に