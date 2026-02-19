【ワシントン＝阿部真司】米国務省のクリストファー・ヨー国務次官補（軍備管理・不拡散担当）は１７日の講演で、中国が２０２０年に行ったとされる核実験で通常の地震とは異なる揺れを観測していたと明らかにした。ヨー氏によると、２０年６月２２日、中国の核実験場がある新疆ウイグル自治区に隣接するカザフスタンで、マグニチュード２・７５の揺れを観測した。ヨー氏は「核爆発実験の特徴と一致した」と述べ、低出力の核実