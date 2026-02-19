トレンドマイクロが３日ぶり急反発。底値圏離脱の兆しをみせている。同社は１８日の取引終了後、２５年１２月期の連結決算発表にあわせ、２６年１２月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比９．２％増の３０１５億円、最終利益が同６．０％増の３６６億円となる見通し。あわせて取得総数１２０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の０．９２％）、取得総額５０億円を上限とする自社株買いの実施も開示している。増益予