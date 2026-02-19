サイバーステップホールディングスが６日ぶりに反発している。１８日の取引終了後に、福岡県中間市と「こどもと資源循環に関する地域連携協定」を締結したと発表した。ぬいぐるみやキャラクターグッズなどの玩具を地域内で循環させることで、こどもたちの体験機会の創出と資源循環を両立する地域共創モデルを推進する。なお、同件が業績に与える影響は軽微としている。 出所：MINKABU PRESS