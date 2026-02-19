ＩＮＰＥＸや石油資源開発が堅調。１８日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の３月限が前日比２．８６ドル高の１バレル＝６５．１９ドルと上昇した。近くトランプ米政権がイランへの攻撃に踏み切る可能性がある、と一部で報じられ中東情勢の緊迫化懸念が原油相場を押し上げた。スイスで開かれたロシアとウクライナの和平協議に進展がみられず、ロシア産原油の供給増に対する警戒