ｕｎｂａｎｋｅｄが急反発している。１８日の取引終了後、独立系投資会社のＡｋａｔｓｕｋｉＣａｐｉｔａｌＷｏｒｋｓ（アカツキ・キャピタル・ワークス、東京都千代田区）の株式保有比率が１５．７３％から２３．１％に上昇したことが明らかとなり、思惑視された。関東財務局に提出された変更報告書によると、報告義務発生日は２月１０日。経営への関与を強化することを目的に状況に応じ重要提案行為などを行う可能性