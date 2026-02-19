靜甲がストップ高の１７５５円でカイ気配となっている。１８日の取引終了後に、２６年３月末時点の株主から株主優待制度を導入すると発表しており、これを好感した買いが流入している。毎年３月末時点で１００株以上を保有する株主を対象としており、保有株数５００株未満の株主にＱＵＯカード３０００円分、保有株数５００株以上１０００株未満の株主にＱＵＯカード５０００円分、保有株数１０００株以上の株主にＱ