午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８２４、値下がり銘柄数は６９４、変わらずは７３銘柄だった。業種別では３３業種中２３業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、鉱業、銀行、海運など。値下がりで目立つのはパルプ・紙、繊維、医薬品など。 出所：MINKABU PRESS