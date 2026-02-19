日本の医療費は年々増加し、患者の経済的負担も急速に増えています。こうした状況下で、「費用対効果評価」は医薬品の価値を科学的に判断する手法として期待されています。しかし、その数値を盲信してはいけないと、医療経済を専門とする東京大学の五十嵐中氏は指摘します。日本の医療制度はどこへ向かうのか、2025年10月に開催された「EFPIA Day 2025 プレスイベント」特別講演を編集部がまとめ、再編しました。 五十嵐 中（い