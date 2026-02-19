３月にオーストラリアで女子アジアカップが開催。サンフレッチェ広島レジーナに所属する李誠雅が、朝鮮民主主義人民共和国女子代表のメンバーに選出された。クラブの公式サイトを通じて、代表入りを報告した李は「このクラブで活躍し必ずや代表選手に選ばれたいと思って、虎視眈々と準備してきました」と明かす。今年元日に行なわれた皇后杯の決勝・INAC神戸レオネッサ戦（２−１）では、チームを勢いづける先制点をマーク。