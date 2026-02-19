【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ひなた坂46が、2月17日・18日に、TOYOTA ARENA TOKYOで『16th Single ひなた坂46 LIVE』を開催。2日目となった、2月18日の模様をレポートする。 ■「ひらがなライブ、はっじまるよー！」（上村ひなの） ひなた坂46は、日向坂46のシングル表題曲を歌う選抜メンバー以外の14人が参加するアンダーグループ。13thシングル以来、9ヵ月ぶりのライブとなる今回