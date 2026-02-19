19日10時現在の日経平均株価は前日比447.83円（0.78％）高の5万7591.67円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は824、値下がりは694、変わらずは73。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を175.48円押し上げている。次いでアドテスト が131.03円、フジクラ が23.73円、信越化 が20.22円、ディスコ が19.32円と続く。 マイナス寄与度は31.34円の押し下げでＴＤＫ がトップ。以下、コナミＧ が14.04円、