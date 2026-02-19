ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子スロープスタイルで中国の蘇翊鳴（スー・イーミン）が金メダルを獲得した際の日本人コーチ・佐藤康弘さんの反応が中国で話題になっている。18日に行われた決勝で、蘇は82．41点で中国勢として今大会第1号となる金メダルを獲得した。銀メダルは日本の長谷川帝勝（82．13点）、銅メダルは米国のジェイク・カーター （79．36点）だった。蘇の金メダルが決まった瞬間、佐藤さんは雪面に膝をつき