昨年3月にあった熊本市電の路面電車同士による追突事故で、運輸安全委員会は19日、発生1年以内に調査を終えられないとして経過報告を公表した。追突した車両の運転士が「ブレーキを操作したが十分に減速しなかった」と話した他、現場手前のレールに付着物があったことを確認した。市交通局はレールに付いていた油で滑った可能性があるとの見方を示しており、安全委は付着物の特定を進めて事故との関連を調べる。安全委による