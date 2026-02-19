山口県下松市沖で2024年11月にプレジャーボートと台船が衝突し3人が死亡した事故で、運輸安全委員会は19日、台船がえい航されていることを認識していなかったプレジャーボートがロープに接触し、さらに台船と衝突したと考えられるとの調査報告書を公表した。台船をえい航していたタグボートも汽笛などによる注意喚起をしていなかった。事故は24年11月17日早朝に発生。プレジャーボートが沈没し、乗っていた4人のうち船長を含む