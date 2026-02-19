運輸安全委員会は19日、2024年9月に鹿児島県出水市の肥薩おれんじ鉄道野田郷駅で起きた脱線事故の調査報告書を公表した。損傷のある枕木が連続し、レールを固定する力が弱まってレールの幅が広がっていた場所を列車が通過して脱線したと推定した。報告書によると、1両編成の車両が時速約35キロでホーム手前のポイントを通過した直後に前方の2軸が左側に脱線した。周辺の枕木98本のうち、交換や応急処置が必要なものが41本あっ