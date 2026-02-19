【牧元一の孤人焦点】蝶花楼桃花が落語家生活20周年を記念した新企画「桃花らくご」を4月6日、東京・新宿の紀伊国屋ホールで開始する。桃花は「私が落語と向き合う企画です。噺に立ち戻り、噺と対峙します。今年、45歳になりますが、50代、60代に向けて私が持って行ける噺を作りたい」と語る。2022年3月、真打ちに昇進。24年7月、東京・池袋演芸場で、31日連続で新たなネタをおろす企画「桃花三十一夜」に挑んで完遂した。