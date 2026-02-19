Image: 9dream studio/Shutterstock 米現地時間3月4日に開催されるApple（アップル）のスペシャルイベント。ニューヨーク・ロンドン・上海の3箇所で開催されるいつもとはちょっと違うイベントになりそうです。イベント詳細一切不明ではありますが、すでに噂は盛りだくさん。このイベントで発表が期待されるプロダクトをまとめてみました。安価MacBook招待状のカラフルなAppleロゴが象徴する