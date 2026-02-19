リンクをコピーする

【Razer | EVANGELION (EVA-02) Edition】 3月26日 発売予定（Iskur V2 Xのみ5月12日） 価格Iskur V2 X：69,960円 BlackWidow V4 TKL HyperSpeed：34,880円 Kraken V4：34,380円 Viper V3 Pro：32,450円 Gigantus V2 XXL：7,290円 Razer Japanは、アニメ「エヴァンゲリオン」とコラボレーションした「Razer | EVANGELIO