ふわふわの毛並みと短い足が特徴的な、ミヌエットの子猫「むぅむ」ちゃん。ただ階段を降りてくるだけの何気ない場面にもかかわらず、その愛らしい姿があまりにもかわいいと注目を集めています。投稿は記事執筆時点で4.9万回再生を突破し、「無限に見てまう」「なんだこの可愛い生き物は」といった声が寄せられています。 【動画：ふわふわの短足子猫→階段の下にいる飼い主さんに向かって…思わずニヤける『可愛い光景』】 ʊ