遊びモード全開だった子猫が、次の遊び相手にと定めた同居猫さんに触れた瞬間に…？投稿主さんもびっくりなまさかの光景が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で5.9万回再生を突破し、「可愛いなぁ♡」「子猫って面白い」「まだまだべびちゃんですね」といったコメントが寄せられました。 【動画：遊ぶ気満々の子猫→同居猫の気を引こうと『顔に触れた』次の瞬間…愛おしすぎる『まさかの光景』