ノルディックスキー複合で６大会連続五輪代表の渡部暁斗（３７）＝北野建設＝にとって、１９日の団体スプリントが五輪で最後の種目になる。長く競技を引っ張ってきたベテランのラスト五輪。支え続けてきた妻・由梨恵さん（３７）が取材に応じ、エールを送った。（取材・構成＝松末守司）由梨恵さんは引退を初めて告げられた時のことを今でも覚えている。２１年春、渡部暁から「たぶんここ（２２年北京五輪）でやめる」と伝え