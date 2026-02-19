元テレビ朝日社員の玉川徹氏が19日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。第2次高市内閣が18日夜、皇居での首相任命式と閣僚認証式を経て発足したことに言及した。全閣僚を再任した。高市早苗首相（64）は記者会見し、衆院選で審議入りが遅れた2026年度予算案と関連法案について3月末までの成立を目指すと明言。今後の政権運営に関し「白紙委任状を得たつもりは全くない。これ