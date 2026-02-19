「エヴァンゲリオン」がまさかの歌舞伎化――。そんな異色の新作舞台に挑む歌舞伎界のプリンス・尾上左近（20）と、歌舞伎界のホープ・上村吉太朗（24）がインタビューに応じ、原作への敬意と“歌舞伎として表現する”覚悟を語った。原作ファンが集うフェスの舞台で、伝統芸能はどこまで“はみ出せる”のか。二人が見据える、歌舞伎の新たな可能性とは。【画像】『エヴァフェス』記念イラスト1995年に放送され社会現象を巻き起