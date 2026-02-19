中道の泉健太衆院議員（元立憲民主党代表）が１８日、Ｘに投稿。小川淳也代表に「プラスに活かそう」と呼びかけた。泉氏は「中道トップが警察の警護対象から外されていた！《衆院「野党第一党、５０議席以下」理由か》」と文春オンラインの報道を引用し、「小川代表、これは好機かも！全国の皆様と、距離感近く接することができるはず。プラスに活かそう」と投稿した。コメントが多々寄せられ、「おかしな人間も増えている