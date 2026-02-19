人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日に国内公開）の新場面カットが解禁された。【写真】欲しい！ヨッシー絵柄のバックパック＆マリオのジャケットまた、ムビチケ前売券（オンライン）第二弾のキャンペーンが27日から開始、さらに第二弾ムビチケ前売券（カード）が3月13日から発売されることも決定した。第二弾ムビチケ前売券の特典は特製三角カレンダ