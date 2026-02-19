サッカーのJ1川崎フロンターレとクラーク記念国際高との教育連携調印式が18日、川崎市内の「フロンタウン生田」で行われた。2027年4月に同校が開校を予定している川崎キャンパス（川崎市高津区溝口）の男子サッカー専攻コースに川崎Fがアカデミーのスタッフ3人を派遣し、サッカー部の監督やコーチとしても活動。両団体が連携して競技力や人間力の向上、地域貢献などを進めていく。広域通信制のクラーク記念国際高は全国に80以