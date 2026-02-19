2025年3月、東北新幹線で起きた走行中に車両の連結が外れるトラブルで、国の運輸安全委員会は経過報告を公表し、分離した直後、車両の連結装置が不規則な動きを繰り返していたことを明らかにしました。東北新幹線「はやぶさ・こまち21号」は2025年3月、上野駅を出発してまもなく、走行中に連結部分が外れ車両が分離し緊急停車しました。運輸安全委員会はきょう19日、経過報告を公表し、トラブルの直後、車両の連結装置が分離の動作