ダイソーで見つけた『刺繍ボックストートバッグ（サメ、メンダコ）』。可愛いデザインに惹かれてゲットしたのですが、想像以上に作りが丁寧で感動しました！厚めで丈夫な生地が使われており、縫製もきれい。外側と内側にポケットが付いていて便利です。18インチほどのモニターも無理なく入る、大容量サイズで優秀ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：刺繍ボックストートバッグ（サメ、メンダコ）価格：￥550（税込）